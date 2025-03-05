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Из Ростовской области в Абхазию экспортировали более 8 тонн молочной продукции

С территории Ростовской области в Абхазию отправили 8,5 тонн молочной продукции. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям, а также Республике Калмыкия.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера

Уточняется, что разрешение на вывоз было выдано Россельхознадзором через автоматизированную систему «Аргус».

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в пункте ветеринарного оформления Ростовской области проверили 6 партий мяса птицы общим весом более 160 тонн для экспорта в Конго, Бенин, Объединенные Арабские Эмираты и в Китай.

Снежана Стодольская

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