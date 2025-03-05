Глава СК РФ затребовал доклад по делу о нарушении прав жильцов ЖК «Куба» в Тольятти

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов ЖК «Куба» в Тольятти. Также он затребовал доклад у регионального следствия. Сообщение опубликовал информационный центр СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Председатель СК РФ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В ведомство поступило обращение о том, что застройщик не озаботился обустройством нормальной канализации, когда возводил пять домов в составе ЖК «Куба» в Тольятти с 2019-го по 2023 годы. Из-за этого подвалы зданий регулярно затапливают нечистоты.

В домах стоит резкий запах, и собственники опасаются, что фундаменты обрушатся. В итоге строительная фирма обанкротилась, а новый собственник канализационной насосной станции не хочет ее ремонтировать и предлагает сделать это жильцам за их счет.

Обращения в разные инстанции ничего не дали. До сих пор канализация в домах не отремонтирована.

Ситуация получила огласку в соцсетях. СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело.

Георгий Портнов