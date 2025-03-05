Глава СК РФ затребовал доклад по делу о нарушении прав жильцов ЖК «Куба» в Тольятти
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов ЖК «Куба» в Тольятти. Также он затребовал доклад у регионального следствия. Сообщение опубликовал информационный центр СК РФ.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В ведомство поступило обращение о том, что застройщик не озаботился обустройством нормальной канализации, когда возводил пять домов в составе ЖК «Куба» в Тольятти с 2019-го по 2023 годы. Из-за этого подвалы зданий регулярно затапливают нечистоты.
В домах стоит резкий запах, и собственники опасаются, что фундаменты обрушатся. В итоге строительная фирма обанкротилась, а новый собственник канализационной насосной станции не хочет ее ремонтировать и предлагает сделать это жильцам за их счет.
Обращения в разные инстанции ничего не дали. До сих пор канализация в домах не отремонтирована.
Ситуация получила огласку в соцсетях. СУ СК РФ по Самарской области возбудило уголовное дело.