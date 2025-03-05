Губернатор: обрушение в доме Белореченска произошло из-за взрыва газового баллона

Взрыв в пятиэтажном доме в Белореченске Краснодарского края произошел из-за детонации газового баллона, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Он подтвердил, что пострадали трое. СКР возбудил дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Господин Кондратьев рассказал, что в результате взрыва обрушилась плита перекрытия между четвертым и пятым этажами. Были эвакуированы 54 жителя дома, из них 25 находятся в пункте временного размещения. Один из пострадавших госпитализирован с серьезными ожогами, еще у одного зафиксировали ушиб, третьему назначено амбулаторное лечение.

«Поручил главе района Сергею Сидоренко обеспечить людей всем необходимым до тех пор, пока они не вернутся в свои квартиры»,— написал глава Кубани в Telegram.

ЧП случилось сегодня ночью, 5 марта. В числе эвакуированных было 12 детей. МЧС называло причиной взрыв газовоздушной смеси.