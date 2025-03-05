МЧС уточнило число пострадавших во время взрыва в Белореченске

В Белореченске Краснодарского края в результате взрыва газа в пятиэтажном доме пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

Инцидент произошел в ночь на среду в шестиподъездном кирпичном доме на ул. Красная. Взрыв газовоздушной смеси привел к обрушению перекрытия между четвертым и пятым этажами. В результате были эвакуированы 54 человека, включая 12 детей.

«В пункте временного размещения находятся 25 человек, в том числе 5 детей»,— говорится в Telegram-канале МЧС.

Глава района Сергей Сидоренко уточнил, что двое из пострадавших госпитализированы. Один из них находится в реанимации с ожогами 70% тела, у второго диагностирован перелом бедра. Погибших, по предварительным данным, нет.