ВТБ: в феврале продажи ипотеки снизились более чем на треть

По итогам февраля российские банки выдали ипотечные кредиты почти на 210 млрд руб. Это более чем на треть меньше, чем годом ранее, но в 1,6 раза больше, чем в январе, следует из пресс-релиза ВТБ (MOEX: VTBR) (есть у «Ъ»).

Главным драйвером роста банк назвал программы господдержки, на которые пришлось порядка 70% сделок. Наибольшей популярностью пользуется семейная ипотека — по ней оформляли шесть из десяти кредитов.

ВТБ в прошлом месяце провел 8,4 тыс. ипотечных сделок, их объем превысил 42 млрд руб. Это более чем вдвое выше, чем в январе, а в годовом выражении показатель почти не изменился. Семейную ипотеку взяли 6,6 тыс. клиентов ВТБ, получив почти 35 млрд руб.

Лидерами по объему ипотечных сделок в ВТБ были Москва и Подмосковье (12,2 млрд руб.), Краснодарский край (2,8 млрд руб.), Санкт-Петербург и Ленинградская область (2,3 млрд руб.).

Начальник управления ипотечного кредитования ВТБ Сергей Бабин назвал месячный прирост ипотечных продаж сезонным явлением. По его мнению, реального оживления спроса можно ждать не ранее 2026 года, когда ставки по рыночным ипотечным программам станут доступнее.

По данным Центробанка, в январе сегменты ипотечного кредитования заметно снизились. Такая динамика была обусловлена длительными праздниками, а также сокращением спроса на жилье на фоне отмены льготной ипотеки под 8% с 1 июля 2024 года и высокими рыночными ставками. В марте крупнейшие игроки ипотечного рынка — Сбербанк (MOEX: SBER) и ВТБ (MOEX: VTBR) — объявили о снижении стоимости ипотеки.

Подробности — в материале «Ъ» «Ипотека дешевеет у крупнейших».