В Махачкале отменили режим КТО

Режим контртеррористической операции в Кировском районе Махачкалы отменен, сообщила администрация города. Ограничения сняли в 06:20 по местному времени (совпадает с мск). В ходе КТО ликвидировали четырех предполагаемых террористов.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что убитые планировали теракт на объекте управления МВД в Каспийске. По его словам, на месте и в расположенном поблизости тайнике нашли гранатометы, самодельные взрывные устройства, гранаты, автоматы, пистолет и боеприпасы. Деятельность банды якобы координировалась террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России).

Господин Меликов назвал случившееся «обреченной на провал попыткой комплексных мер» для дестабилизации ситуации в регионе. «Операция была проведена точно и профессионально: пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет»,— написал он в Telegram.

Режим КТО ввели в поселке Семендер Кировского района Махачкалы сегодня ночью, 5 марта. В оперштабе Дагестана говорили, что неизвестные оказали вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Местных жителей эвакуировали из домов, расположенных в районе проведения операции силовиков.