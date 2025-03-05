В пригороде Махачкалы блокировали четырех мужчин, планировавших теракт

Четыре человека планировали нападение на один из объектов правоохранительных органов в Кировском районе Махачкалы, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). При попытке задержания злоумышленники открыли огонь из автоматического оружия по сотрудникам ДПС. Нарушителей блокировали на окраине поселка Селемендер, где ранее вели режим контртеррористической операции (КТО). Принимаются меры по нейтрализации группы мужчин.

«Сегодня ночью в Кировском районе города Махачкалы Республики Дагестан в ходе проведения органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была обнаружена передвигавшаяся на легковом автомобиле группа лиц из четырех человек, планировавших осуществить нападение на один из объектов правоохранительных органов»,— сказано в сообщении НАК (цитата по ТАСС). Местных жителей эвакуировали из домов, которые находятся в районе проведения операции, уточнило ведомство.

Режим КТО был объявлен в поселке Семендер с 00:25 мск, 5 марта. Как сообщала пресс-служба мэрии Махачкалы, на территории поселка проводятся оперативно-поисковые мероприятия. В период действия контртеррористической операции, до особого распоряжения, будут действовать специальные меры и временные ограничения.