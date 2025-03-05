На благоустройство «Чемского берега» в Новосибирске потратят 250 млн рублей

Новосибирская мэрия объявила о проведении конкурса на право благоустройства территории на ул. Саввы Кожевникова — парка «Чемской берег». Начальная сумма контракта составила 248,5 млн руб.

Согласно сообщению пресс-центра городской администрации, площадь территории превышает 5 га. Подрядчика планируется определить 24 марта 2025 года, работы ему предстоит выполнить до конца 2026-го.

«Проектом благоустройства предусмотрена двухуровневая рекреационная зона. На территории смонтируют два игровых городка для детей разных возрастов. В верхней зоне появится линейный парк с пешеходными маршрутами, местами для отдыха и спорта. Будут созданы смотровые площадки, велодорожка, площадка для выгула собак, спортивная зона. Пляжную зону проектировщики сохранили полностью, а в тихой зоне, среди деревьев, планируется создать экотропу»,— рассказали в мэрии о планах предстоящего благоустройства.

Как писал «Ъ-Сибирь», в 2025 году работы по комплексному благоустройству пройдут в 11 зеленых зонах Новосибирска.

Валерий Лавский