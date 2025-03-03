Мэрия Новосибирска благоустроит 11 парков и скверов

Работы по комплексному благоустройству в Новосибирске в 2025 году пройдут в 11 зеленых зонах, большую часть объектов сдадут осенью. Об этом сегодня на оперативном совещании с губернатором рассказал глава города Максим Кудрявцев.

При поддержке областного бюджета мэрия в течение лета планирует благоустроить четыре зеленые территории. Это сквер имени Ю.Ф. Бугакова в Октябрьском районе (объявлен аукцион по выбору подрядчика), сквер на улице Демакова в Советском районе (аукцион объявят в течение марта), парк «Чемской берег» (в этом году планируется выполнить первый этап) и площадь перед памятником М.И Глинки около консерватории.

За счет средств городского бюджета запланировано благоустройство скверов на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Дачной и Дмитрия Донского. Будут продолжены работы в парке «Каменка», скверах имени М.И. Калинина и «Зыряновский». Территорию Инюшенского бора планируется очистить от аварийных деревьев и поросли.

Михаил Кичанов