За ночь сбили 8 БПЛА над четырьмя российскими регионами

В течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили три беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны. По его данным, еще три БПЛА сбили над Крымом, по одному — над Курской и Брянской областями.

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет. Власти других регионов пока никак не комментировали информацию. Белгородская и Курская области в предыдущий раз подверглись атаке вчера, 4 марта, над ними сбили по одному БПЛА. 1 марта над Крымом уничтожили 11 дронов, о пострадавших не сообщалось.