Благоустройством набережной Верх-Исетского пруда займется «Нео Консалтинг Групп»

Победителем аукциона на благоустройство набережной Верх-Исетского пруда «Территория ветра» в Екатеринбурге стало ООО «Нео Консалтинг Групп». Как сообщили в городской администрации, идея создать зону отдыха на этом месте появилась два года назад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Проектная документация Фото: Проектная документация

Проект включает несколько участков для спорта и отдыха, пирс оборудуют 17-метровым понтоном. Зеленые зоны займут 7,2 тыс. кв. м. Также будут установлены модульные сооружения: административный блок, кайт-станция и санузлы. Для безопасности на побережье установят 26 видеокамер и 48 опор освещения. При этом проект учитывает всесезонное использование пространства: летом здесь смогут заниматься серфингом, а зимой — кататься на лыжах или коньках.

Напомним, власти Екатеринбурга намерены направить на благоустройство Набережной Верх-Исетского пруда 204,5 млн руб., работы планируют начать в марте, завершить — к октябрю 2025 года. Помимо прочего, будет благоустроена территория площадью 3 га, появятся площадки для волейбола и воркаута, оборудуют фудкорт, прогулочную зону, барбекю и зону для детей.

Ирина Пичурина