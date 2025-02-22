В Екатеринбурге набережную Верх-Исетского пруда благоустроят за 204,5 млн рублей

Власти Екатеринбурга намерены направить на благоустройство Набережной Верх-Исетского пруда 204,5 млн руб. На эти средства планируется реализовать проект «Территория ветра», говорится в карточке на портале «Госзакупки».

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Уточняется, что будет благоустроена территорию площадью 3 га. Здесь появятся пирс, база для кайт-серфинга, площадки для волейбола и воркаута. Помимо этого, на территории оборудуют фудкорт, прогулочную зону, барбекю и зону для детей. Ожидается, что локация будет доступно для посещения как летом, так и зимой.

Заявки от участников принимаются до 3 марта. Работы планируют начать в марте, завершить — к октябрю 2025 года.

Напомним, работы по благоустройству набережной Верх-Исетского пруда должны были начаться летом 2024 года и завершиться к осени.

Анастасия Таначева