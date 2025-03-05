НПЗ Чехии запросили нефть из госрезервов из-за остановки поставок по «Дружбе»

Чешские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) обратились к властям с просьбой предоставить нефть из государственных резервов после остановки поставок по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщил пресс-секретарь компании-оператора НПЗ Orlen Unipetrol Павел Каидл, передает газета Hospodsk noviny.

В компании отметили, что производство топлива на обоих заводах в Литвинове и Кралупах-на-Влтаве продолжается без ограничений. Однако для работы предприятия в Литвинове и бесперебойного производства топлива для чешского рынка до начала поставок нефти по другому трубопроводу (TAL/IKL), оператор попросил Государственное управление материальных резервов выделить нефть из запасов.

Нефть по «Дружбе» перестала поступать в Чехию накануне, 4 марта. Министр промышленности и торговли страны Лукаш Влчек заверил, что угрозы дефицита нефти для внутреннего рынка нет. В случае долгосрочной остановки поставок страна может переключиться на итальянский трубопровод TAL+, который, по словам министра, «технически к этому готов».

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