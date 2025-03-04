Мэра Тбилиси лишили звания мастера спорта Украины международного класса

Министерство по делам молодежи и спорта Украины лишило бывшего футболиста киевского «Динамо» Каху Каладзе звания мастера спорта международного класса, говорится на сайте ведомства. Футболист получил звание в 1999 году по инициативе тренера «Динамо» Валерия Лобановского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Тбилиси Каха Каладзе

Фото: @kakhakaladze Мэр Тбилиси Каха Каладзе

Фото: @kakhakaladze

Решение Минспорта Украины принято из-за того, что Каха Каладзе, будучи генеральным секретарем правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» (ГМ) и мэром Тбилиси, неоднократно выступал с резкой критикой украинских властей, обвиняя их в стремлении «втянуть Грузию в войну против РФ» и «открыть второй фронт против России на Кавказе».

По указу президента Украины Владимира Зеленского в отношении Кахи Каладзе введены санкции. В частности, в Киеве арестованы две его квартиры.

Каха Каладзе выступал за киевское «Динамо» в ранге защитника с 1998 по 2001 год. Трижды становился обладателем Кубка Украины и чемпионом страны. В 2001 году господин Каладзе перешел в «Милан», а с 2012 года стал активно заниматься политикой (мэром Тбилиси стал в 2017-м). Он считается ближайшим соратником основателя ГМ миллиардера Бидзины Иванишвили.

Каха Каладзе сохранял близкие отношения с украинскими футболистами, спортсменами и руководством Украины до 2013 года, когда он выступил против киевского Майдана. А после февраля 2022 года Каха Каладзе поддержал ГМ, отказавшуюся ввести санкции против России.

Георгий Двали, Тбилиси