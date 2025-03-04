Замок на пьянство пока недооценен

Резидент петербургской особой экономической зоны АО «Лазерные системы» наладил производство автомобильных алкозамков. Со следующего года компания намерена выпускать по несколько тысяч приборов, реагирующих на пары алкоголя, рассчитывая, что продукт будет пользоваться спросом у сервисов каршеринга и городского транспорта. Эксперты оценивают такие перспективы скептически.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алкорамками от петербургского производителя уже оборудованы порядка 5 тыс. проходных российских предприятий нефтегазовой и металлургической промышленности

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Алкорамками от петербургского производителя уже оборудованы порядка 5 тыс. проходных российских предприятий нефтегазовой и металлургической промышленности

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Алкозамок — это прибор, блокирующий старт двигателя автомобиля в случае улавливания паров алкоголя. Устройство «Лазерных систем» разработано с применением оптической спектроскопии, продукт оснащен деталями, напечатанными на 3D-принтерах собственного производства компании. Производитель ожидает, что прибор будет пользоваться спросом не только у операторов каршеринга, но и у городского транспорта. Как рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе компании, небольшая партия алкозамков сейчас запущена в тестовую эксплуатацию. «Собирается аналитика по работе устройства, информация по техническим характеристикам. Тестовая откатка оборудования показала, что продукт готов для запуска в серию. С 2026 года компания планирует выпускать по несколько тысяч устройств в год»,— уточнили в АО «Лазерные системы».

Производство профессиональных устройств алкотестирования является одним из флагманских направлений компании. Алкорамками петербургского производителя уже оборудованы порядка 5 тыс. проходных российских предприятий нефтегазовой и металлургической промышленности. Как отметил во время посещения производства компании врио председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов, власти Петербурга видят перспективы применения алкозамков в общественном транспорте Петербурга.

Однако участники рынка транспортных перевозок такой перспективы пока не видят. Еще в 2022 году в Госдуме выдвигалась инициатива обязать каршеринговые компании устанавливать алкозамки на законодательном уровне, но она не нашла поддержку из-за резкого протеста бизнеса. С 1 апреля 2023 года в России вступил в силу ГОСТ, устанавливающий технические требования к составу, функциональности, безопасности и алгоритмам работы устройства. ГОСТ, разработанный ФГУП НАМИ, утвердил Росстандарт. Ведомство считает, что документ позволит создать механизм контроля за состоянием водителей, чтобы они не садились за руль в состоянии алкогольного опьянения, и это поможет улучшить безопасность на дорогах. Но документ носит рекомендательный характер и пока массово нигде не применяется.

Транспортные эксперты считают, что периодически возникающие инициативы властей начать устанавливать подобные устройства на городском транспорте и каршеринге вызваны интересами производителей, но не реальной необходимостью (см. “Ъ” от 04.05.2022). Руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума такси (МЕФТ) Станислав Швагерус обращает внимание на то, что деятельность каршеринга не регулируется в России ни федеральным, ни региональными законами, поэтому ожидать, что власти обяжут сервисы аренды автомобилей устанавливать алкозамки, пока не приходится. «Тема ужесточения контроля над водителями, употребляющими алкоголь, не нова,— напоминает он.— Подобные попытки предпринимались, но пока не увенчались успехом».

Александра Тен