Прокуратура проводит проверку после нападения двух собак на ребенка в Сочи

В Сочи прокуратура начала проверку после нападения двух собак на ребенка. Пострадавший госпитализирован в ГБУЗ «ЦОМиД г. Сочи», сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным надзорного органа, нападение произошло утром в среду, 26 февраля, в районе СНТ «Авиатор» в селе Лесное Адлерского района курорта. На девятилетнего ребенка набросились две домашние собаки, сорвавшиеся с цепи из соседнего домовладения.

Несовершеннолетний получил телесные повреждения в области лица. Его госпитализировали в ГБУЗ «ЦОМиД г. Сочи» МЗ КК. Ребенок находится в тяжелом состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь.

Возбуждено уголовное дело. Его расследование держит на контроле прокуратура Адлерского района Сочи.

Вячеслав Рыжков