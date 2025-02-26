Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура проводит проверку после нападения двух собак на ребенка в Сочи

В Сочи прокуратура начала проверку после нападения двух собак на ребенка. Пострадавший госпитализирован в ГБУЗ «ЦОМиД г. Сочи», сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным надзорного органа, нападение произошло утром в среду, 26 февраля, в районе СНТ «Авиатор» в селе Лесное Адлерского района курорта. На девятилетнего ребенка набросились две домашние собаки, сорвавшиеся с цепи из соседнего домовладения.

Несовершеннолетний получил телесные повреждения в области лица. Его госпитализировали в ГБУЗ «ЦОМиД г. Сочи» МЗ КК. Ребенок находится в тяжелом состоянии, ему оказывается вся необходимая помощь.

Возбуждено уголовное дело. Его расследование держит на контроле прокуратура Адлерского района Сочи.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все