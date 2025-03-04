Главный тренер «Локомотива» прокомментировал матч в Череповце

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин в ходе послематчевой пресс-конференции подвел итоги игры в Череповце. «Ъ-Ярославль» сообщал, что железнодорожники одержали победу со счетом 5:0.

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«Ровная игра. Мы просто свои моменты реализовали. Исаев (вратарь — "Локомотив") сделал нужные сейвы. Поэтому готовимся дальше. Цель на последние игры до плей-офф? Готовимся к плей-офф. Одна цель»,— сказал Игорь Никитин.

7 марта железнодорожники сыграют в Москве с местным «Динамо». «Локомотив» уже обеспечил себе выход в плей-офф. Ярославцы по ходу регулярного чемпионата КХЛ набрали 93 очка, победив в 45 играх из 62.

Алла Чижова