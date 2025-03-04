«Локомотив» разгромил «Северсталь»

Ярославский «Локомотив» обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 5:0. «Железнодорожники» играли на выезде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

В составе «Локомотива» отличились Байрон Фрэз (оформил дубль), Рихард Паник, Георгий Иванов и Артур Каюмов. Ярославцы забивали в каждом периоде и в равных составах.

7 марта железнодорожники сыграют в Москве с местным «Динамо». «Локомотив» уже обеспечил себе выход в плей-офф. Ярославцы по ходу регулярного чемпионата КХЛ набрали 93 очка, победив в 45 играх из 62.

Алла Чижова