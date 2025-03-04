BBC: Индия может склониться к покупке самолета Су-57 вместо американского F-35

Ввиду возможных проблем с организацией локального производства и интеграцией американского истребителя F-35 в боевые информационные системы ВВС Индии Нью-Дели может склониться к покупке российских истребителей пятого поколения Су-57. Об этом со ссылкой на аналитиков сообщает британская корпорация BBC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По мнению экспертов, даже с учетом недавних заявлений президента США Дональда Трампа о «прокладывании пути к поставкам F-35 для Индии» Пентагон не согласится на требования индийского премьера Нарендры Моди об обязательном совместном производстве элементов и агрегатов F-35 на территории его страны.

С этим согласен бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Стивен Брайен, мнение которого приводит BBC. «Проблемы Индии с F-35 заключаются в его высокой стоимости, сложном обслуживании и эксплуатационных проблемах. Вопрос лишь в том, готова ли Индия инвестировать миллиарды рупий в F-35, зная, что она могла бы добиться большего, просто купив российский самолет»,— заявил он, добавив, что российское предложение с передачей технологий производства выглядит более привлекательным для индийского правительства.

Отметим, что в первую очередь Нью-Дели сфокусирован на отечественном проекте истребителя пятого поколения — Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA), который сейчас находится лишь на стадии разработки прототипа. При этом, как признал командующий ВВС Индии Амар Прит Сингх, страна испытывает огромные проблемы с производством собственных самолетов. «Нам нужно искать что-то, что может быстро заполнить недостаток в самолетах»,— отметил он, имея в виду отложенные поставки индийских истребителей четвертого поколения Tejas Mark 1A, которые должны были начаться в феврале 2024 года.

Напомним также, что, по данным Reuters, индийское Минобороны в этом году намерено подать заявку на проведение тендера по дальнейшим поставкам ВВС страны 114 многоцелевых истребителей на сумму $20 млрд. Подобная спешка продиктована необходимостью конкуренции с Китаем, который активно наращивает собственный авиапарк. «Зарубежный самолет будет рассматриваться только в том случае, если у Индии изменится восприятие непосредственной угрозы (со стороны Пакистана и Китая.— «Ъ»)»,— резюмировал Рахул Бхатия, аналитик консалтинговой компании Eurasia Group.

Дмитрий Сотак