Заболеваемость коронавирусом в Черноземье снизилась на 20%

За неделю с 24 февраля по 3 марта в Черноземье установили 365 случаев коронавируса, что на 19,6% меньше, чем неделей ранее (454). Это следует из данных федерального оперштаба. С начала пандемии в макрорегионе подтвердилось 1 410 645 случаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Выздоровели за неделю 398 пациентов, неделей ранее — 431, с начала пандемии — 1 386 643. Летальных исходов не обнаружено, с начала пандемии — 22 260.

В Белгородской области заразились еще 46 человек, неделей ранее — 71 (всего — 191 428). Вылечились 46 пациентов, неделей ранее — 75 (всего — 189 283). Летальных исходов не установлено (всего — 2 386).

В Воронежской области ковид подтвердился у 137 человек, неделей ранее — у 191 (всего — у 553 420). Выздоровели 130 пациентов, неделей ранее — 171 (всего — 544 191). Летальных исходов не обнаружено (всего — 8 705).

В Курской области были инфицированы еще 50 человек, неделей ранее — 40 (всего — 161 307). Вылечились 33 пациента, неделей ранее — 21 (всего — 158 697). Летальных исходов не зарегистрировано (всего — 2 545).

В Липецкой области коронавирус выявили у 39 человек, неделей ранее — у 48 (всего — у 194 405). Выздоровели 37 человек, неделей ранее — 71 (всего — 189 406). Летальных исходов не зафиксировано (всего — 4 094).

В Орловской области количество заболевших выросло на 73, неделей ранее — на 105 (всего — 156 892). Вылечились 116 пациентов, неделей ранее — 61 (всего — 154 423). Летальных исходов не было (всего — 1 986).

В Тамбовской области подтвердилось 20 диагнозов, неделей ранее — 32 (всего — 153 193). Выздоровели 36 пациентов, неделей ранее — 32 (всего — 150 643). Летальных исходов не установлено (всего — 2 544).

В России за неделю заболели 5 310 человек (всего — 25 215 942), вылечились 5 707 (24 364 171), умерли — 16 (404 468).

О новом коронавирусе у летучих мышей с потенциальной возможностью передачи от животных к человеку — в публикации «Ъ».

Алина Морозова