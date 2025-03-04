Алтайский губернатор прокомментировал убийство местного чиновника

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко выразил соболезнования родственникам главы Завьяловского района Николая Онищенко, которого 4 марта застрелили из ружья. Он добавил, что врио главы района станет один из замглавы администрации Завьяловского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Томенко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Виктор Томенко

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Уже началось расследование этого преступления. Оно на особом контроле краевых следственных и надзорных органов… По моему поручению в Завьяловском районе сейчас работает начальник департамента краевого правительства по внутренней политике Николай Губерт»,— написал Виктор Томенко в Telegram-канале.

51-летний Николай Онищенко стал главой Завьяловского района в 2022 году. 4 марта 2025 года его застрелили из ружья при выходе из кафе в Завьялово. Источник в правоохранительных органах сообщил «Ъ-Сибирь», что подозреваемый в убийстве чиновника — руководитель муниципального предприятия «Объединенная дирекция по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе» Анатолий Фенин. Подозреваемый пытался покончить с собой, его доставили в больницу. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).