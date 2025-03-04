На Алтае застрелили главу района

Главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко застрелили из ружья сегодня, 4 марта, днем при выходе из кафе в селе Завьялово. Подозреваемый в нападении на чиновника задержан, сообщает СУ СКР региона.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль ход расследования уголовного дела, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По сведениям источников «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, нападавший — 45-летний Анатолий Фенин, экс-руководитель Объединенной дирекции по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе. После убийства Николая Онищенко он скрылся с места преступления. При задержании бывший чиновник попытался покончить с собой. Сейчас он находится в больнице. Предварительно причиной расправы могло стать отстранение подозреваемого от должности.

Александра Стрелкова, Новосибирск