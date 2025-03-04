Суд арестовал имущество экс-главы российской «дочки» Google Соловьевой

Арбитражный суд Москвы арестовал имущество экс-директора ООО «Гугл» («дочка» Google в РФ) Юлии Соловьевой, следует из судебного определения. С ним ознакомился РАПСИ. Имущество госпожи Соловьевой оценили в 232,7 млн руб. Ходатайство ФНС о назначении ответственности поступило в суд 25 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Согласно материалам дела, также арестованы принадлежащие Юлии Соловьевой четыре автомобиля. Решение принято в рамках заявления конкурсного управляющего «Гугл» Валерия Таляровского. В нем содержится требование привлечь к солидарной ответственности из-за долгов российского юрлица Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited бывшего гендиректора Дэвида Мунро Снэддона, госпожу Соловьеву и еще трех топ-менеджеров компании.

22 декабря 2021 года филиал Google в РФ выплатил в пользу материнской компании дивиденды на сумму $128,7 млн. В 2022 году российскую «дочку» компании объявили банкротом. В апреле 2024 года руководство «Гугл» подало заявление в столичный арбитражный суд с просьбой признать выплаты незаконными. Суд вынес решение в пользу российского филиала и отклонил обжалование Google.

Также в октябре прошлого года Валерий Таляровский потребовал суд признать недействительными выплаты зарплат и материальной помощи бывшим сотрудникам. Среди них указаны госпожа Соловьева, бывший гендиректор Снэддон и финдиректор Юлия Рамазанова.