Суд рассмотрит второе дело о покушении на главу Крыма 8 апреля

Южный окружной военный суд 8 апреля рассмотрит второе из трех уголовных дел о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«8 апреля в 14:00 мск назначен первый процесс по существу в отношении Ананьева»,— цитирует ТАСС собеседника агентства.

В феврале 2025 года в Южный окружной военный суд поступили материалы против трех фигурантов — Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксаны Шевченко. Первое слушание по делу одного из фигурантов было запланировано на 31 марта.

Согласно версии следствия, в феврале 2022 года гражданин Украины, чье дело выделено в отдельное производство, организовал банду для совершения теракта в Крыму. В преступную группировку вошли Владимир Боднарь и Оксана Шевченко. Участники должны были наблюдать за маршрутами и передвижением служебного автомобиля Сергея Аксенова с целью подготовки покушения. Позднее к группе присоединился Владимир Ананьев.

Анна Гречко