Суд по делу о покушении на главу Крыма начнется в Ростове-на-Дону 31 марта

Суд по делу о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова начнется в Ростове-на-Дону 31 марта. Об этом сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда, передает «Интерфакс».

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Первое слушание по делу Владимира Боднаря назначено на 10:00 по московскому времени.

Ранее прокуратура утвердила обвинительные заключения по трем уголовным делам в отношении членов организованной группы, включая Владимира Ананьева, Владимира Боднаря и Оксану Шевченко. По версии следствия, группа планировала взрыв автомобиля Аксенова.

В феврале 2024 года члены преступной группы были задержаны ФСБ России по Республике Крым и Севастополю. Они обвиняются в приготовлении к террористическому акту и незаконном обращении с взрывчатыми веществами.

Тат Гаспарян