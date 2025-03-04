На Кубани пожароопасный сезон планируют ввести с 1 апреля

Пожароопасный сезон в Краснодарском крае официально начнется с 1 апреля 2025 года. При этом на территории лесного фонда региона особый режим введен с 10 февраля, сообщил в своем Telegram-канале глава Кубани Вениамин Кондратьев по итогам заседания совета при полпреде в ЮФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В марте краевые власти начнут подготовительные работы по обустройству пожарных дорог и формированию защитных полос. Региональные службы обеспечивают непрерывный мониторинг ситуации с применением систем видеонаблюдения.

Спецтехника и персонал экстренных служб края находятся в состоянии полной готовности к оперативному реагированию на возможные возгорания.

Днем 4 марта «Ъ-Кубань» сообщал, что в хуторе Знамя Коммунизма Кущевского района произошло возгорание на первом этаже многоквартирного дома. Как писали в соцсетях, при пожаре пострадали мать и трое детей.

Нурий Бзасежев