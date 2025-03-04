Мать и трое детей пострадали при пожаре в Кущевском районе

В хуторе Знамя Коммунизма Кущевского района произошел пожар на первом этаже многоквартирного дома. Как отмечают в соцмедиа, пострадали мать и трое детей. Площадь возгорания составила 30 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании на ул. Новой поступило 3 марта около 15:30. Примерно в 15:53 огонь локализовали, а в 15:05 полностью ликвидировали. К тушению привлекли девять специалистов МЧС России и две единицы техники.

Как сообщают в соцмедиа, двое мальчиков пострадали от отравления угарным газом, а мать и младший ребенок получили ожоги. Пострадавшие госпитализированы.

Алина Зорина