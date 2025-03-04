9 мая в Ярославле будет салют

В Ярославле в День Победы состоится праздничный фейерверк. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Напомним, что в прошлом году салюта 9 мая не было. Однако в 2023 году фейерверк, посвященный 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся. В этом году в стране отмечают 80-летие Победы. В частности, в Ярославле запускают новый формат «Бессмертного полка», который подразумевает установку баннерных конструкций с портретами участников Великой Отечественной войны.

Алла Чижова