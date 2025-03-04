В Ярославле запускают новый формат «Бессмертного полка»

Проект «Бессмертный полк Ярославля» в этом году пройдет посредством размещения фотографий героев войны на мобильных стендовых конструкциях, которые установят на улице Победы. Об этом сообщили в мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Мы предлагаем направить фотографии ваших дедов, прадедов, которые внесли свой вклад в дело Великой Победы для того, чтобы их можно было разместить на больших транспарантах, которые мы расположим в центре нашего города. А после празднования Дня Победы плакаты будут размещены во всех районах нашего города»,— рассказал мэр Артем Молчанов.

Мэрия опубликовала ссылку, по которой можно заполнить заявку и отправить фото. Если отсутствует возможность отсканировать фото — то нужно прийти в пункты, которых будет пять: муниципальные учреждения социального обслуживания подростков и молодежи «Красный Перевал – 1», «Ярославский городской подростковый центр «Молодость», «Ярославский городской молодежный центр», подростковый клуб «Ровесник», молодежное пространство «Тема».

4 марта Telegram-канал «Mash» сообщил, что Ярославль вошел в число городов, которым разрешили в очном формате провести «Бессмертный полк». Будет в День Победы и салют, отмечается в сообщении. Эту информацию в мэрии пока не опровергли, но и не подтвердили.

Алла Чижова