Минэкономразвития: работа над проектом «Новая Анапа» не приостановлена

В Минэкономразвития после публикации в СМИ новостей о приостановке работы над проектом «Новая Анапа» дали уточнения. В ведомстве «Ъ-Кубань» заявили, что работа над проектом не приостановлена и ведется по поручению президента РФ в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: novayaanapa.com Фото: novayaanapa.com

«Работа над проектом "Новая Анапа" не приостановлена и ведется по поручению президента РФ в соответствии с утвержденным планом мероприятий. С учетом текущей ситуации, возможна только корректировка сроков некоторых работ»,— заявили в ведомстве.

Ранее депутат Госдумы Сергей Алтухов рассказал, что в Госдуме прошла встреча с руководителем Минэкономразвития Максимом Решетниковым. Министр рассказал, что в связи с ЧС в Керченском проливе бизнес в пострадавших муниципалитетах сможет получить отсрочку по налогам, а проект «Новая Анапа» реализован с корректировками. Все корректировки будут предложены по итогам курортного сезона.

Вячеслав Рыжков