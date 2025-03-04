С начала года в Петербург завезли 665 тонн цветов из-за рубежа

Автомобильным транспортом в Санкт-Петербург доставили 95 товарных партий с цветочной продукцией. Общий вес груза составил 665 тонн, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Цветы проходят контроль на Котлинском и Южном таможенных постах Санкт-Петербургской таможни. В последнюю декаду февраля зафиксировали значительное увеличение поставок.

Таможенники за этот период оформили ввоз гвоздик, ранункулюсов, лилий, хризантем, орхидей, роз, тюльпанов и других срезанных цветов. Чаще всего их доставляли из Эквадора, Кении, Нидерландов, Колумбии, Италии и Израиля.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что из-за проблем с исследованием на качество в Петербург не пустили 56 тонн кунжута.

Татьяна Титаева