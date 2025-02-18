Из-за проблем с исследованием на качество в Петербург не пустили 56 тонн кунжута

При ввозе в Россию двух партий продовольственных семян кунжута общим весом 56 тонн в морском порту Санкт-Петербурга выявили отсутствие сведений на проведение испытаний груза на ГМО, цезий и стронций. Из-за этого ввоз кунжута запрещен, сообщили в пресс-службе Северо-Западное межрегиональное управления Россельхознадзора.

Партия была остановлена на фитосанитарном контрольном посту. Сотрудник ведомства установил несоответствие требованиям Технических регламентов Таможенного Союза «О безопасности зерна» и «О безопасности пищевой продукции». В декларациях о соответствии не было протоколов испытаний на показатели, среди которых ГМО, цезий и стронций.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что партию арахиса весом 125 тонн не пустили в Петербург из-за вредных веществ.

Татьяна Титаева