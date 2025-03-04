В ХМАО число преступлений за год выросло на 25,5%

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югре) число преступлений за период с января по декабрь 2024 года выросло на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Такой рост, по данным ведомства, обусловлен «изменением подхода со стороны надзорного органа к принятию решений по сообщениям, поступившим по фактам неправомерного доступа к компьютерной информации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Число преступлений против личности сократилось на 5%, в том числе число убийств — на 3,1%, причинение тяжкого вреда здоровью — на 10,5%, вреда средней тяжести — на 11,3%. Снизилось количество разбоев (-14,8%), грабежей (-17,7%), краж из жилища (-29,7%), вымогательств (-6,7%), угонов транспортных средств (-19,7%). Отмечается, что количество дачных краж снизилось вполовину — на 51,1%.

За 2024 год было раскрыто более 10 тыс. преступлений. Раскрываемость убийств находится на уровне 96,3%, причинений тяжкого вреда здоровью — 99,4%, грабежей — 85,2%. Каждое второе преступление в ХМАО в 2024 году, было совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, практически каждое третье преступление связано с дистанционным хищением, их число выросло на 28,5%.

За год полиция Югры пресекла 1017 преступлений экономической и 249 коррупционной направленности. Число посягательств на средства проектов, связанных с реализацией национальных проектов, выросло в два раза, в сфере ЖКХ — на 30,8%. В сфере налогообложения выявили 52 незаконных деяния, в том числе 36 случаев уклонения от уплаты налогов.

Число нарушений миграционного законодательства выросло на 5,5%, в том числе случаев фиктивной регистрации в доме (выросло на 27,5%). Количество выявленных преступлений в сфере оборота наркотиков выросло на 7,8%, количество изъятых запрещенных веществ выросло на 18,1%. Полиция пресекла деятельность девяти наркомагазинов и шести притонов на территории Югры. Снизилось число преступлений, которые были совершены в жилом секторе (-18,8%), быту (-14,8%), лицами в состоянии алкогольного (-13,7%) и наркотического (-10,4%) опьянения, ранее совершавшими противоправные деяния (-5,9%), в том числе ранее судимыми (-3,4%).

Общие показатели аварийности также снизились. Число ДТП сократилось на 6,3%, число погибших уменьшилось на 19,1%, раненых — на 1,9%. Число аварий по вине нетрезвых водителей уменьшилось на 16,3%, с участием несовершеннолетних — на 6%.

Ранее в югорском УМВД сообщали, что в ходе рейдов выявили более 700 нарушений в сфере миграционного законодательства. Сотрудниками полиции было проверено около 2 тыс. объектов.

Анна Капустина