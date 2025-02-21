Полиция ХМАО в ходе рейдов выявила около 700 миграционных нарушений

В ходе рейдов по недопущению нарушений правил миграции полицейские Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) составили порядка 700 административных протоколов, сообщили в окружном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Всего сотрудники проверили около 2 тыс. объектов, связанных со строительством, транспортом, торговлей и производством, а также места проживания иностранцев. Более половины составленных протоколов оказались связаны с нарушением порядка выезда, въезда и пребывания на территории России. Выявлено 38 нарушений в сфере трудовых отношений, также два человека занимались работой, которой запрещено заниматься мигрантам по постановлению региона. Зафиксированы и другие нарушения. В отношении 17 иностранных граждан приняты решения о выдворении.

Кроме того, возбуждено 88 уголовных дел за организацию незаконной миграции, фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранцев.

Ранее судебные приставы Югры выдворили 16 китайцев за нарушения правил пребывания в России. В 2024 году региональные приставы принудительно выдворили более 1,3 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ирина Пичурина