Ярославна продала квартиру и отдала мошенникам 7,4 млн

В Ярославле полиция расследует уголовное дело по заявлению местной жительницы, которая отдала мошенникам 7,4 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

50-летней жительнице Дзержинского района позвонил неизвестный и попросил продиктовать код из смс для продления договора услуг мобильной связи. После чего звонивший переадресовал звонок на «сотрудника банка», который пояснил, что третьи лица пытаются завладеть деньгами жительницы, поэтому средства нужно защитить.

«По указаниям звонившего заявительница перевела на продиктованные счета порядка 1,3 млн. Спустя некоторое время, совместно со своим родственником гражданка перевела еще около 1,2 млн руб., после чего продала квартиру и частями передала денежные средства курьерам»,— рассказали в УМВД.

По данному факту расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Ранее житель Ярославля продал машину по указаниям мошенников. Всего в 2024 году ярославцы отдали злоумышленникам 1,6 млрд руб.

Алла Чижова