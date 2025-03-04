В Самарской области экс-глава муниципалитета снова не смогла оспорить свою отставку

Кассационный суд отказался удовлетворять жалобу Ольги Зайцевой на ее увольнение с поста главы сельского поселения Артюшкино Самарской области. Бывшая чиновница лишилась работы из-за утраты доверия в связи с конфликтом интересов в апреле 2024 года. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Перед этим контрольный орган провел проверку и установил, что муж Ольги Зайцевой работал водителем в администрации и руководил подконтрольным ей предприятием ЖКХ. Кроме того, бывшая чиновница систематически поощряла супруга премиями.

Депутаты районного совета получали представление надзорного ведомства, но нарушений не нашли и не стали удовлетворять прокурорские требования. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд, и иск был удовлетворен.

В октябре 2024 года стало известно о попытке Ольги Зайцевой оспорить это решение в областном суде. Однако инстанция оставила постановление в силе. Аналогичное решение было принято по новой жалобе экс-чиновницы и в кассации.

Георгий Портнов