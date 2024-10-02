Оставлено в силе решение об увольнении чиновницы из Самарской области из-за конфликта интересов

Экс-глава сельского поселения Артюшкино Самарской области Ольга Зайцева не смогла оспорить основание для своего увольнения. Облсуд оставил решение первой инстанции в силе. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Бывшая чиновница покинула свой пост после проверки надзорного ведомства Шенталинского района. Контрольный орган установил, что супруг экс-главы муниципального образования работал водителем администрации сельского поселения и исполнял обязанности директора подконтрольного чиновникам предприятия ЖКХ.

Кроме того, выяснилось, что Ольга Зайцева систематически поощряла своего супруга премиальными вознаграждениями. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о досрочном прекращении полномочий главы сельского поселения в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.

Бывшая чиновница признала требования прокурора в суде первой инстанции. В апреле текущего года суд полностью удовлетворил иск надзорного ведомства. После этого Ольга Зайцева покинула пост главы Артюшкино.

Однако позже бывшая чиновница решила оспорить решение первой инстанции. Она подала апелляционную жалобу, в которой попросила отменить формулировку своей отставки, связанную с наличием конфликта интересов.

Георгий Портнов