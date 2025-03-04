Площадь пожара в Конной Лахте увеличилась до 3,5 тыс. квадратных метров

Площадь возгорания в Приморском районе Петербурга по адресу: улица 1-я Конная Лахта, д. 1 увеличилась до 3,5 тыс. кв. метров. Пожару присвоен дополнительный ранг № 2. Об этом 4 марта сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МО Лахта-Ольгино / «ВКонтакте» Фото: МО Лахта-Ольгино / «ВКонтакте»

В настоящий момент в промышленном здании размером 50х70 метров происходит горение по всей площади. Как уточнили «Ъ-СПб» в ведомстве спасателей, по указанному адресу горит производственно-складской комплекс по изготовлению пластиковых изделий.

С огнем на месте ведут борьбу 38 пожарных и девять единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.

UPD: В 15:32 пожар был локализован, произошел отказ от № 2, идет работа по дополнительному номеру 1БИС.

«Ъ-СПб» писал, что сигнал о возгорании в Конной Лахте поступил на пульт дежурного в 13:30. Изначально площадь пожара составляла 200 кв. метров.

Андрей Цедрик