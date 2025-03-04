В Конной Лахте по номеру 1-БИС тушат пожар в промышленном здании на 200 «квадратах»

Крупный пожар произошел днем 4 марта в Приморском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: улица 1-я Конная Лахта, д. 1 поступил на пульт дежурного «01» в 13:30, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные установили, что в производственном здании размером 40х50 метров происходит горение на площади 200 кв. метров. Из-за угрозы распространения огня пожару был присвоен дополнительный номер сложности 1-БИС.

В настоящий момент на месте с пламенем борются 20 спасателей и четыре единицы техники. Сведения о пострадавших не поступали, уточнили в МЧС.

Ранее «Ъ-СПб» писал о серьезном пожаре на площади 200 кв. м на территории бывшей воинской части около Ржевского научно-исследовательского испытательного сертификационного центра на Рябовском шоссе.

Андрей Цедрик