АвтоВАЗ объявил о старте продаж Lada Vesta с новой трансмиссией

Начались продажи автомобилей Lada Vesta с новой трансмиссией. Машины оснащены шестиступенчатой механической коробкой передач и мотором 1.8 EVO мощностью 122 л. с., которые устанавливаются на все модификации Lada Vesta (седан, универсал и версии Cross). Об этом сообщает АвтоВАЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«У новой модификации выросла максимальная скорость (до 187-189 км/ч в зависимости от типа кузова), а время разгона до 100 км/ч <…> составляет 10,6 секунды. Для удобства вождения в комбинации приборов предусмотрен подсказчик переключения передач»,— говорится в сообщении.

Новая трансмиссия доступна в автомобилях, начиная с комплектации Enjoy. В числе прочего она включает передний и задний парктроники, обогрев форсунок омывателя и лобового стекла, а также камеру заднего вида и обогрев рулевого колеса. Стартовая цена машин с шестиступенчатой механикой составит от 1,79 млн руб. (автомобиль с кузовом седан).

Перед этим АвтоВАЗ сообщил о том, что в феврале 2025 года в России было продано 26,7 тыс. автомобилей Lada. Это на 28,4% выше, чем в январе.

Георгий Портнов