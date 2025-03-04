В феврале в России продали 26,7 тысяч автомобилей Lada

В феврале 2025 года на российском рынке было реализовано 26,7 тыс. автомобилей Lada. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По сравнению с январем рост продаж составил 28,4%. При этом в феврале прошлого года показатель был на 4% выше.

Lada Granta по-прежнему остается самой популярной моделью, на которой остановили выбор 9 602 российских покупателя в феврале. Реализация Lada Vesta за месяц выросла на 38,9%, достигнув 8 601 шт.

Lada Largus разошлась тиражом в количестве более 2,6 тыс. единиц, Niva Travel — 2,5 тыс. машин, а Niva Legend — более 2,6 тыс. транспортных средств. Также было продано более 1,3 тыс. легких коммерческих автомобиля российской марки.

Андрей Сазонов