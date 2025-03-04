Донская служба «112» приняла 30 млн вызовов за девять лет работы

В Ростовской области система-112 обработала более 30 млн вызовов с момента начала работы девять лет назад. Об этом сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Сергея Бодрякова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Система-112 включает дежурно-диспетчерские службы во всех районах области. Так, если на вызов с территории района не отвечают, он автоматически переадресуется в областной центр обработки вызовов. По итогу девяти лет операторы среагировали более чем на 9,5 млн вызовов, которые требовали выезда экстренных служб, и 1,5 млн СМС-сообщений о помощи.

Кроме того, жители Ростовской области могут обращаться на единый номер для вызова скорой помощи, полиции, пожарных, службы газа, спасателей и сообщения о жилищно-коммунальных авариях. Основные способы связи — телефонные звонки, СМС-сообщения и ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

Уточняется, что служба-112 работает круглосуточно и обеспечивает быструю передачу вызовов экстренным службам по всей области.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростовской области врио губернатора Юрий Слюсарь поручил разработать предложения по модернизации Системы-112 после посещения Центра информационного обеспечения безопасности населения.

Снежана Стодольская