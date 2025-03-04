Минздрав: россияне неохотно идут на репродуктивную диспансеризацию

Замминистра здравоохранения Евгения Котова сообщила, что россияне «не совсем охотно» идут на репродуктивную диспансеризацию. Госпожа Котова связала это с недостаточной осведомленностью населения о возможности пройти скрининг репродуктивного здоровья. По представленным ею данным, в 2024 году медорганизации оповестили о диспансеризации 11 млн человек, а прошли ее всего 6,7 млн человек. Слова госпожи Котовой приводит «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгения Котова

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Евгения Котова

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Выступая на форуме «Женщины за здоровое общество», замминистра также представила результаты диспансеризаци: около 12% мужчин и 29% женщин имеют факторы риска заболеваний, патологии выявлены у 3% мужчин и 12% женщин.

Государство стало оценивать репродуктивное здоровье россиян в рамках бесплатной диспансеризации с 2024 года. Анонсируя нововведение, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что проверка репродуктивного здоровья вызвана желанием «позаботиться о каждой российской семье и о каждом члене этой семьи». Пройти обследование могут мужчины и женщины от 18 до 49 лет. В конце января 2025 года президент Владимир Путин поручил Минздраву изменить порядок проведения медосмотров не только для взрослых, но и для детей. Целью таких изменений он определил более раннее выявление репродуктивных заболеваний.

Подробнее — в материале «Ъ» «Береги фертильность смолоду».

Полина Мотызлевская