Из резервного фонда Чувашии направят 3 млн руб. на закупку медицинских изделий для лечения пациентов с сахарным диабетом. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии на медикаменты для пациентов с сахарным диабетом выделят 3 млн рублей

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В Чувашии на медикаменты для пациентов с сахарным диабетом выделят 3 млн рублей

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Средства выделят в рамках реализации программы по оснащению и развитию эндокринологических центров для пациентов с сахарным диабетом, которая является частью государственной программы Чувашии «Развитие здравоохранения».

Ранее сообщалось, что в Татарстане направят 18,9 млн руб. на закупку шести аппаратов УЗИ.

Дарья Сайфиева