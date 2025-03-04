В Чувашии на медикаменты для пациентов с сахарным диабетом выделят 3 млн рублей
Из резервного фонда Чувашии направят 3 млн руб. на закупку медицинских изделий для лечения пациентов с сахарным диабетом. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства республики.
В Чувашии на медикаменты для пациентов с сахарным диабетом выделят 3 млн рублей
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Средства выделят в рамках реализации программы по оснащению и развитию эндокринологических центров для пациентов с сахарным диабетом, которая является частью государственной программы Чувашии «Развитие здравоохранения».
Ранее сообщалось, что в Татарстане направят 18,9 млн руб. на закупку шести аппаратов УЗИ.