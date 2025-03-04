Суд отказал Росприроднадзору во взыскании с «дочки» «Полиметалла» 483 млн рублей

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа отказал Енисейскому межрегиональному управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) в удовлетворении кассационной жалобы на постановление арбитражного суда Красноярского края и постановление Третьего арбитражного апелляционного суда. Кассация согласилась с выводами двух инстанций об отсутствии оснований для взыскания с горнорудной компании (ГРК) «Амикан» 483 млн руб. обязательных платежей за негативное воздействие на окружающую среду, следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Иск Росприроднадзор подал в марте 2023 года. По версии ведомства, в ходе проверки, проведенной в августе 2021 года, было установлено, что ГРК «Амикан» более 11 месяцев хранила отходы V класса опасности на объектах, не включенных в государственный реестр, и не вносила плату за негативное воздействие. Указанная в иске сумма требований – это долг по обязательным платежам за период с 2018-го по 2020 годы.

По словам ответчика, с которым согласился суд первой инстанции, ГРК не занимается размещением отходов. В компании отметили, что проект разработки месторождения, одобренный Главгосэкспертизой, предполагает «целенаправленное формирование» из вскрышных пород «отвала с максимальными площадями верхних оснований при минимальных высотах уступов». Как пояснил ответчик, «после проведения комплекса планировочных работ спланированные площадки передаются под самозарастание», что является рекультивацией земель.

ГРК «Амикан» занимается добычей золотой руды на месторождении Ведуга в 32 км от поселка Брянка Северо-Енисейского района Красноярского края. Компания зарегистрирована в Красноярске в 1999 году. Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО являются АО «Парус МСК» (50,01%) и АО «Полиметалл» (49,99%). На сайте самой компании указано, что она входит в «Полиметалл».

Лолита Белова