Росприроднадзор взыскивает 483 млн рублей с «дочки» «Полиметалла»

В арбитражный суд Красноярского края поступил иск Енисейского управления Росприроднадзора к ООО «Горно-рудная компания “Амикан”» (входит в Polymetal). Ведомство требует взыскать с золотодобывающего предприятия около 483,3 млн руб. обязательных платежей за негативное воздействие на окружающую среду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

По данным пресс-службы суда, в иске управление Росприроднадзора указало на данные проведенной в августе 2021 года плановой проверки. Тогда ведомство установило, что ГРК «Амикан» более 11 месяцев хранила отходы V класса опасности на объектах, не включенных в государственный реестр, и не вносила плату за негативное воздействие. Указанная в иске сумма требований – это долг по обязательным платежам за период с 2018-го по 2020 годы.

«Речь идет о взыскании обязательных платежей за размещение отходов (вскрыши) V класса опасности (практически неопасные) на объектах предприятия. Эти обстоятельства были предметом рассмотрения в другом суде, который в январе 2022 года удовлетворил жалобу «Амикана», признав постановление Росприроднадзора о привлечении «Амикана» к ответственности незаконным.С новым иском не согласны, будем защищаться в суде», – заявили в компании Polymetal.

ГРК «Амикан» занимается добычей золотой руды на месторождении «Ведуга» в 32 км от поселка Брянка Северо-Енисейского района Красноярского края.

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Дарья Решетникова