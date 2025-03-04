Перед судом в Петербурге предстанут обвиняемые в незаконной продаже черной икры

Следственный отдел по Калининскому району ГСУ СКР по Санкт-Петербургу завершил расследование дела о незаконной продаже черный икры. Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, четыре фигуранта обвиняются в незаконном приобретении, хранении и продаже особо ценных водных биологических ресурсов (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемые не позднее 24 июля 2024 года приобрели не менее 500 граммов незаконно добытой черной икры, которую хранили в помещении магазина на проспекте Непокоренных. Там же злоумышленники осуществляли ее розничную продажу.

Факт незаконной торговли правоохранители зафиксировали 25 января 2024 года, когда один из фигурантов продал 500 граммов икры за 17 тыс. рублей. В отношении одного из обвиняемых велось отдельное расследование. Оба дела направлены в суд для рассмотрения по существу, уточнили в СК.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и продажи 10 килограммов икры амурского осетра.

Артемий Чулков