Около 10 килограммов незаконной икры превратились в уголовное дело в Петербурге

Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге по факту незаконного приобретения, хранения и продажи икры амурского осетра. Речь идет о десяти килограммах деликатеса, сообщили в ГСУ СКР по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Следствие полагает, что двое петербуржцев закупились незаконно добытой икрой для дальнейшей реализации. Около десяти килограммов деликатеса хранили в помещении магазина в Московском районе.

Летом прошедшего года сотрудники пограничного управления ФСБ России провели оперативно-розыскные мероприятия. В ходе них один из фигурантов продал 500 грамм икры покупателю за 24 тыс. рублей. Одному из фигурантов уже предъявлено обвинение.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в посылке из Китая на Выборгской таможне нашли 8,5 кг прегабалина.

Татьяна Титаева