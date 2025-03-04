Ярославский губернатор поручил проверить начисления за отопление

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил «разобраться в правомерности начислений» платы за отопление из-за теплой зимы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Глава региона пояснил, что поручение стало результатом множества обращений жителей области и призвал несогласных с начисленной платой обратиться в региональную инспекцию административно-технического и государственного жилищного надзора.

«Сотрудники тщательно проверят информацию и при необходимости примут меры»,— пояснил губернатор.

Кроме того, глава региона поручил министерству тарифного регулирования при установлении тарифов на следующий период оценить фактическую работу ресурсоснабжающих организаций. «Ъ-Ярославль» сообщал, что жители региона, проживающие в частных домах без газа, могут получить перерасчет за потребление электричества в первые месяцы 2025 года. Связано это с введением сезонного коэффициента, который будет действовать в отопительный период.

Алла Чижова