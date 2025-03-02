Ярославцы с электрокотлами могут получить перерасчет за январь и февраль

В Ярославской области изменили диапазоны потребления электричества для жителей частных домов без газа, введен сезонный коэффициент, который действует в отопительный период. Потребители могут получить перерасчет за первые месяцы 2025 года. Об этом сообщили в министерстве тарифного регулирования региона.

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Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Электрокотел

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 1 января норму потребления электричества по первому льготному диапазону снизили с 6 тыс. до 3900 кВт-ч в месяц, что привело к значительному удорожанию платежей для жителей, использующих электроотопление. В январе были зафиксированы случаи счетов на сумму более 26 тыс. руб.

20 февраля Правительство России приняло постановление о сезонном коэффициенте для потребителей с электроотопительными установками в негазифицированных домах. Министерство тарифного регулирования Ярославской области 28 февраля скорректировало диапазоны потребления для таких потребителей: теперь они составляют до 7020 кВт-ч (1-й диапазон), от 7021 до 10800 кВт-ч (2-й диапазон), и свыше 10800 кВт-ч в месяц (3-й диапазон). Сезонный коэффициент будет действовать с октября по апрель, начиная с января 2025 года.

Гарантирующий поставщик обязан выполнить перерасчет за январь-февраль 2025 года на основе новых диапазонов при предъявлении документов о наличии электроотопления и отсутствии газификации.

Антон Голицын